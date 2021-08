04.08.2021 h 11:01 commenti

Olimpiadi di Tokyo, la nuotatrice di Comeana Rachele Bruni 14esima: "Mi dispiace tanto"

Gara sotto tono. L'atleta non bissa l'argento di Rio e chiude a oltre due minuti dalle prime. Il commento a caldo: "Ho sofferto fin da subito"

Una gara da dimenticare per la nuotatrice di Comeana Rachele Bruni. Nella notte italiana (6.30 in giappone la partenza) la comeanese doveva difendere l'argento conquistato a Rio ma la tattica dell'americana Twichell prima e della brasiliana Cunha poi, hanno stravolto l'andamento della gara.

La Bruni dopo aver passato la prima fase nella pancia del gruppo, esattamente come l'olandese van Rouwendall (oro in Brasile) e la cinese Xin, ha perso l'attimo quando la tedesca Beck ha accelerato in maniera netta intorno al settimo chilometro.

Il gruppo delle migliori vola, nella parte finale di gara, sulle ali di Beck, Cunha e della olandese campionessa olimpica uscente, mentre Bruni fatica e si attesta sempre intorno alla quattordicesima piazza con oltre venti secondi di ritardo.

Nell'Odaiba Marine Park a vincere è la brasiliana Cunha, seconda Van Rouendaal, terza l'australiana Lee. Per la pratese solo il quattordicesimo posto con 2 minuti e trentanove di ritardo.

"Ho cercato di restare nel primo gruppo - ha detto Bruni in una intervista rilasciata alla Rai dopo la gara - ma allo strappo finale non ce l'ho fatta. Provo rabbia, mi dispiace veramente tanto. Ho accusato la gara veloce fin da subito, ho cercato di stare in fondo per non consumare energie, ma ne ho consumate troppe"



Dario Baldi