“Ognissanti suona il jazz”: domani il primo appuntamento del festival omaggio al grande sassofonista Coltrane

Si prosegue poi il 3 novembre con una conferenza sulla storia del jazz e il 4 con il concerto della Rainbow Jazz Orchestra

Si respira aria di jazz sul Montalbano. E' tutto pronto per "Ognissanti suona il Jazz", la rassegna per ricordare un jazzista che ha segnato il novecento con la sua musica: John Coltrane, uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz.

Gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, in collaborazione con l'associazione culturale "Il Circolo delle Quinte" hanno infatti dato vita a "Il Coltrane ritrovato", un vero e proprio festival che punta a diventare un appuntamento fisso e ambito. In programma due concerti, uno alla Villa Medicea di Artimino e l'altro alle Scuderie medicee di Poggio a Caiano, e un incontro storico culturale con un noto musicologo italiano allo Spazio d'Arte Alberto Moretti di Carmignano.

Filo conduttore della manifestazione, a ingresso gratuito, saranno le incisioni di John Coltrane del 1963, che nessuno aveva mai ascoltato, e che sono state riscoperte e rintracciate solo pochi mesi fa dagli eredi del musicista.

Il primo appuntamento è per domani mercoledì 31 ottobre alle 21.30 alle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano con "Nico Gori trio in concerto". Sul palco saliranno tre grandi jazzisti toscani: Nico Gori al clarinetto e sax, Franco Santarnecchi alle tastiere e Piero Borri alle batterie, che partendo da "The Lost Album", l'album perduto e ritrovato solo nel 2018, presenteranno un originale percorso sonoro.

Sabato 3 novembre l'appuntamento è alle 17.30 allo Spazio d'Arte Alberto Moretti a Carmignano, che torna a funzionare dopo una lunga pausa e che oggi si presenta in tutta la sua fresca contemporaneità. In programma "Tra il Mediterraneo e l'Atlantico. Le migrazioni alle origini del jazz", una conferenza dell'illustre musicologo Stefano Zenni sulla storia e l'evoluzione della musica jazz.

Gran finale di "Ognissanti suona il Jazz" domenica 4 novembre alle 17.30 nel Salone degli Armigeri (piano terra) della Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino con una delle migliori orchestre dell'area metropolitana, la Rainbow Jazz Orchestra. Grazie agli arrangiamenti di Duccio Bertini, l’orchestra produrrà per l'occasione un repertorio ad hoc sul "Coltrane ritrovato", inserendo un ospite d'eccezione: Jesse Davis, noto artista di livello internazionale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, è consigliato prenotare tramite la pagina Facebook "Ognissanti suona il jazz".