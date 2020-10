27.10.2020 h 16:17 commenti

Ognissanti e commemorazione dei defunti, il vescovo invita i sacerdoti a non celebrare messa al cimitero

Il cimitero della Misericordia chiuso per tre giorni per evitare assembramenti. Previste solo la benedizione delle tombe. Raccomandata massima cautela ai cittadini: mascherina e distanziamento. Appello del sindaco: "Evitare di andare al cimitero nel fine settimana"

“Evitare di celebrare la messa nei cimiteri, prevedere solo la benedizione delle tombe magari in più momenti per evitare il rischio assembramenti”. E' l'invito che il vescovo Giovanni Nerbini ha rivolto ai sacerdoti in previsione di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Intanto la Misericordia ha deciso di tenere chiuso il cimitero monumentale il 31 ottobre, il primo e il 2 novembre. “Una scelta non facile da prendere – il commento del proposto dell'Arciconfraternita, Gianluca Mannelli – la conformazione del camposanto non garantisce la possibilità di evitare assembramenti”. E mentre il vescovo invita i cittadini a indossare la mascherina, a non formare capannelli e a rimanere accanto alle tombe dei propri cari in occasione della benedizione, sono fissati due momenti di commemorazione dei defunti: il 2 novembre alle 9.30 la messa in cattedrale e alle 15.30 la benedizione del cimitero della Chiesanuova.

Il sindaco ha deciso di tenere aperti tutti i cimiteri dalle 8 alle 17 ma raccomanda di evitare affollamenti nel fine settimana: "La salute viene prima di tutto - ha detto - stiamo organizzando presidi all'ingresso in modo da assicurarci che vengano rispettare le norme di contrasto alla diffusione del contagio". Il sindaco, nella sua qualità di presidente toscano di Anci, ha chiesto alla Regione un provvedimento univoco in tutta la Toscana così da stabilire regole uguali per tutti.









Edizioni locali collegate: Prato

