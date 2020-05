12.05.2020 h 11:30 commenti

Oggi si celebra la Giornata dell'infermiere ma la festa è rimandata: "Dobbiamo stare vicini ai nostri pazienti"

A Prato sono 1.400 gli iscritti all'Ordine che ha deciso di annullare tutti gli appuntamenti previsti per i 200 anni dalla nascita della fondatrice Florence Nightingale

La Giornata internazionale dell'infermiere si celebra oggi, 12 maggio, e rappresenta, soprattutto quest'anno, una festa molto simbolica perchè gli infermieri sono stati in prima fila nell'emergenza Covid19 e anche in questa giornata saranno al lavoro per aiutare i loro pazienti. "Noi non siamo eroi - spiega Gabriele Panci presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Prato - siamo infermieri. In questi anni la professione è diventata sempre più strategica per la società e adesso ai tempi del coronavirus permette di poter aiutare gli altri e dà tante soddisfazioni ma richiede impegno e dedizione e tanto studio".

Quest'anno l'Ordine aveva preparato diversi avvenimenti per il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, considerata la fondatrice del nuovo modo di interpretare la professione infermieristica. "Purtroppo - prosegue Panci - abbiamo annullato tutto perchè siamo impegnati in prima linea per cercare di aiutare e dare supporto ai tanti pazienti. Sia chi lavora nei reparti, sia chi svolge la libera professione".

A Prato sono 1.400 gli infermieri iscritti all'ordine: "Molti durante questi mesi sono stati lontani dalle proprie famiglie per non correre il rischio di contagiare qualche familiare - conclude Panci - Ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato di non farcela ma ci siamo sempre aiutati perché essere infermiere non è solo un'abilitazione ma è qualcosa di più”.



