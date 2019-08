10.08.2019 h 18:26 commenti

Oggi e domani stop alla circolazione in un tratto di viale Montegrappa

Lo stop è legato al taglio di alcune alberature malate nel tratto che va da via Giuliano da Sangallo a via Andrea della Robbia

Oggi lunedì 12 e martedì 13 agosto divieto di transito nel tratto di viale Montegrappa tra via Giuliano da Sangallo e via Andrea della Robbia per l'abbattimento di alcuni alberi ammalati e non più in sicurezza. Ci sarà pertanto il doppio senso di circolazione nel tratto tra via Fra' Bartolomeo e via della Robbia e inversione del senso di marcia in via Fra' Bartolomeo tra viale Montegrappa e via Giuliano da Sangallo verso via Bettino/via Tacca. e in via Giuliano da Sangallo verso viale Montegrappa.

La linea di trasporto pubblico CF direzione Prato effettuerà percorso regolare fino a viale della Repubblica, poi proseguirà per la rotatoria con via Ferrucci, al semaforo a destra su via Tacca, viale Vittorio Veneto, piazza Europa e poi regolare.