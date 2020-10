20.10.2020 h 17:24 commenti

Oggi a Prato 63 nuovi positivi al coronavirus. Al Santo Stefano altri letti di terapia intensiva dedicati Covid

Sono dieci i pazienti ricoverati in Rianimazione, provenienti anche dalle province vicine, mentre 36 si trovano nei reparti. In Toscana registrati 812 nuovi casi su 7.359 persone sottoposte ad esami

Sono 63 i nuovi casi di Covid registrati a Prato dove, per fortuna, anche oggi non si lamentano decessi tra le persone contagiate dal coronavirus. I nuovi contagiati pratesi si trovano soprattutto nel capoluogo (51), con quattro a Montemurlo, tre a Vaiano, due a Poggio a Caiano e uno a testa Cantagallo, Carmignano e Vernio.

La situazione viene costantemente monitorata dall'Asl che ha deciso di allestire dieci nuovi posti letto di terapia intensiva al Santo Stefano visto che al momento risultano tutti occupati i 10 che erano stati riservati ai malati Covid. Il Santo Stefano, è bene ricordarlo, funzionava da Terapia intensiva Covid per tutta l'area della Toscana centro. Sono invece complessivamente 38 i pazienti positivi ricoverati nell'ospedale pratese: 32 nella specifica area Covid e 6 in malattie infettive.

Sono invece 812 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana da ieri e comunicati con il consueto bollettino giornaliero che fotografa l’andamento dell’epidemia nella regione. I decessi sono due: uomo e donna, età media 86,5 anni, delle province di Firenze e Livorno. I dati sono aggiornati a mezzogiorno.

Con 7.359 persone sottoposte ad esami (esclusi i tamponi di controllo) e 11.351 tamponi effettuati (939.153 dall’emergenza scattata a febbraio), vuol dire che nelle ultime ventiquattro ore l’11 per cento dei test ha dato esito positivo, che è una percentuale un po’ più bassa rispetto a quella di ieri. Le persone che in questo momento risultano affette da virus in Toscana salgono dunque a 11.546. Di questi solo 547 sono però ricoverate in ospedale (36 in più rispetto a ieri) e tra di loro 72 lo sono in terapia intensiva (dieci in più nelle ultime ventiquattro ore). La stragrande maggioranza – 10.999 – si trova a casa o in alberghi sanitari, perché priva di sintomi o comunque in condizioni tali da non richiedere particolari cure ospedaliere.