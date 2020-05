22.05.2020 h 16:10 commenti

Offre 100 euro ai finanzieri: "Questi sono per il caffè". Denunciata una imprenditrice

La donna era su un furgone insieme ad un uomo poi risultato irregolare in Italia. Fermata per un controllo ha cercato di corrompere i militari allungando due banconote da 50

Quando sono stati fermati nelle strade di Grignano dai "baschi verdi" della guardia di finanza per un controllo, ha pensato bene di allungare due banconote da 50 euro ai militari, accompagnando il gesto con la frase: "Questi sono per il caffè". Ma il tentativo di corruzione, oltre a non sortire gli effetti sperati, ha finito per mettere nei guai una cinquantunenne cinese, titolare di una ditta di confezione, che è stata denunciata per istigazione alla corruzione. L'uomo che viaggiava con lei sul furgone, invece, è risultato essere irregolare in Italia. E forse proprio per evitare gli accertamenti sul suo conto, la donna ha cercato di comprare il silenzio dei finanzieri.

