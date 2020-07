20.07.2020 h 16:33 commenti

Officina Jungle, è di scena il teatro

Mercoledì 22 luglio in scena "Gli ultimi saranno ultimi" di Massimiliano Bruno con l’attrice Gaia Nanni, il musicista Gabriele Doria e Marco Contè alla regia. Lo spettacolo è una produzione Teatro popolare d’arte

Per informazioni: 0574 1835021 | 5152 | 7712