Officina Giovani diventa la casa di tanti giovani artisti grazie a "Residenze creative"

Gli spazi dedicati alle tre realtà vincitrici del bando del Comune sono sala espositiva, andata a Estuario, sala danza per Factory Lab e open space per Teatro Metropopolare

Sono tre le "Residenze creative" che hanno messo radici a Officina Giovani grazie all'omonimo progetto del Comune di Prato per rendere gli ex Macelli un luogo di progettazione e gestione condivisa di attività artistiche e culturali, prevalentemente connesse alle politiche giovanili. Ieri, 16 maggio, l'assessore alla Cultura Simone Mangani ha fatto il punto con i vincitori del bando: Matteo Innocenti per Estuario, Livia Gionfrida per Teatro Metapopolare, Milko Cardinale per Factory Lab e i ragazzi che hanno collaborato con il collettivo Estuario.

Nato grazie al "Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni", il progetto avrà durata di un anno, prorogabile per altri 12 mesi. I risultati saranno visibili già domenica prossima, 19 maggio, alle 18:30, con "Where to now?", la mostra di arte contemporanea frutto dei 10 incontri che Estuario ha avuto con i ragazzi del progetto.

"Officina si conferma casa per i giovani artisti. - afferma Mangani - Sono residenze biennali strutturate nella forma del patto di collaborazione grazie al regolamento di gestione condivisa dei beni comuni. Questi sono i tre progetti selezionati tra i 10 che hanno presentato domanda a dimostrazione dell'interesse suscitato da questo bando ".

Gi spazi dedicati alle residenze delle associazioni culturali vincitrici sono: sala espositiva andata a Estuario, sala danza per Factory Lab e open space per Teatro Metropopolare

Nel dettaglio.

Estuario è uno spazio di condivisione e dialogo prima ancora di definirsi come luogo fisico. Nella rete di dati ossessivi del presente, la riflessione e l’atto di interrogare-questionare sono la più onesta forma di resistenza. L’etimologia della parola stessa aestuarium, der. di aestuare "ribollire", "luogo dove le acque si agitano" si presta a molteplici interpretazioni, l’aspetto dubitativo diventa necessità dialettica. L’etereogenità del gruppo riflette la volontà di porre al centro il fluire multidisciplinare, la libertà sperimentale contro gli strumenti di controllo insiti nelle pratiche di definizione, incasellamento e settorializzazione. Su questi presupposti si inseriscono tutte le attività che sono state (e che verranno) ideate per lo spazio. Troveremo laboratori sui linguaggi contemporanei e sui processi espositivi.

Factory Lab si propone di utilizzare gli spazi di Officina Giovani per creare una scuola di formazione multidisciplinare delle arti del cinema e del teatro, aperta a tutti e costituita da corsi annuali e laboratori periodici. Factory Lab vuole essere uno spazio dove le diverse arti si fondono e si contaminano, una fabbrica aperta multiculturale ed interculturale, un percorso di incontro con l'altro teso a coltivare quelle potenzialità spesso dimenticate o nascoste in un periodo storico in cui la forma ha prevaricato la sostanza, il virtuale il senso reale, il bombardamento mediatico l'educazione al bello. Factory Lab offre anche corsi per costumi, recitazione, dizzione, musica, trucco e parrucco.

Teatro Metropopolare è un collettivo di artisti, fondato nel 2004 da Livia Gionfrida. Ad esso aderiscono Marco Serafino Cecchi, Alice Mangano e Giulia Aiazzi. Ha sede a Prato dove svolge attività di produzione, formazione, ospitalità e diffusione nell’ambito della ricerca teatrale e video. Metropopolare lavora in territori di confine tra arte e sociale, conducendo progetti in cui il teatro diventa strumento di inclusione e cittadinanza attiva. Istituti penitenziari per adulti e minori, scuole, anziani, donne vittime di abuso, migranti residenti di prima e seconda generazione, richiedenti asilo e rifugiati, sono stati in questi anni al centro della progettazione. Dall’esperienza maturata emerge con forza come l'arte possa diventare una forma innovativa d’interazione, favorendo il cammino di empowerment dell’individuo e la creazione di società più solidali e attente ai diritti di ciascun individuo.