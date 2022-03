16.03.2022 h 18:33 commenti

Offese su Facebook al parroco di Vicofaro per l'accoglienza degli immigrati, a giudizio una pratese

Nel mirino don Massimo Biancalani, sacerdote di Pistoia, e un giovane del Gambia. Entrambi si sono costituiti parte civile. L'imputata dovrà comparire davanti al tribunale di Firenze a ottobre. Con lei anche un empolese. Decine i processi in tutta Italia dopo le denunce presentate dal prete assistito da un avvocato del foro di Prato

nadia tarantino

C'è anche una pratese tra le decine di persone in tutta Italia chiamate a rispondere di diffamazione aggravata nei confronti di don Massimo Biancalani, il sacerdote di Pistoia tra i protagonisti più attivi dell'accoglienza degli immigrati nella comunità di Vicofaro. La donna, 52 anni, dovrà comparire il 6 ottobre 2022 davanti al tribunale di Firenze dopo che, in questi giorni, il sostituto Giulia Tramonti, ha firmato il decreto di citazione a giudizio. Con la pratese, dovrà comparire anche un quarantaduenne di Empoli, anche lui accusato di aver diffamato don Biancalani attraverso post e vignette pubblicate su Facebook. I fatti contestati risalgono al periodo agosto-settembre 2018. Bersaglio della diffamazione, insieme a don Biancalani, un giovane del Gambia, ospite della comunità di Vicofaro. Entrambi si sono costituiti parte civile e sono assistiti dall'avvocato Stefano Lorenzetti del foro di Prato.La donna pratese condivise sul suo profilo Facebook una vignetta che riproduceva un fotomontaggio che ritraeva il gambiano con la deputata Laura Boldrini. Questo il dialogo tra i due: “Che lavoro fai”? “De giorno facio spaciatore de note rubbo biciglete. “Due lavori, bravo. Mica come i lazzaroni italiani”. Contro la donna anche l'accusa per altri episodi: la procura contesta che avrebbe offeso la reputazione del sacerdote comunicando con più persone su Facebook. Al centro delle conversazioni, l'attività di accoglienza promossa e svolta da don Biancalani.Offese anche sulla pagina Facebook dell'altro imputato, a cui però viene contestata solo una circostanza. Per entrambi anche l'aggravante di avere macchiato la reputazione di una “persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico”.Nel tempo sono state decine le ingiurie, minacce, diffamazioni raccolte da don Biancalani spulciando i social e altrettante le denunce presentate che, alla spicciolata, stanno approdando nei tribunali. Diverse le sentenze di condanna già pronunciate.