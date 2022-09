21.09.2022 h 17:40 commenti

Offese il sindaco che partecipava alla commemorazione di Falcone e Borsellino, condannato politico pratese

L'attuale coordinatore provinciale di Italexit dovrà pagare una multa di mille euro per oltraggio al corpo amministrativo. L'insulto lanciato da un'auto in sosta. Si è difeso dicendo di non aver capito che era in corso la cerimonia per ricordare i due magistrati uccisi dalla mafia

Urlò contro il sindaco Matteo Biffoni la parola "pagliaccio", senza sapere che il gruppo di persone riunito in piazzale Falcone e Borsellino, davanti al Palazzo di giustizia di Prato, stesse commemorando i due magistrati uccisi dalla mafia. Un episodio che è costato un processo per oltraggio al corpo amministrativo a Umberto Presutti Gallinella, un passato in Fratelli d'Italia e attualmente coordinatore provinciale di Italexit.

La vicenda risale a maggio 2021 e oggi, 21 settembre, a poco più di un anno di distanza, è arrivata davanti al giudice delle udienze preliminari. La sentenza è stata letta nel pomeriggio: mille euro di multa. Biffoni stava partecipando alla cerimonia in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme al prefetto e a tutte e autorità civili e militari, quando da un'auto in transito partì l'urlo. I carabinieri in servizio segnalarono la vettura che poi fu fermata da una pattuglia. Presutti Gallinella, che era insieme ad una persona che stamani ha testimoniato, disse di non sapere che quel gruppo stava ricordando solennemente i magistrati siciliani e si scusò. Scuse che, evidentemente, non sono servite perché dalla relazione di servizio dei carabinieri è scaturito un procedimento penale con tanto di decreto di condanna.

Umberto Presutti Gallinella, assistito dall'avvocato Edoardo Burelli, ha presentato opposizione al decreto. La sua fu una reazione, ha detto, allo stato di degrado e insicurezza in cui versa la città e contro cui si batte con denunce sui social, soprattutto dopo l'omicidio dell'amico Leonardo Lo Cascio, ucciso da un delinquente proprio in piazzale Falcone e Borsellino., il 30 marzo 2017. "Una sentenza che rispettiamo ma che lascia l'amaro in bocca - il commento della difesa - la testimonianza che abbiamo portato al giudice è stata puntuale nella ricostruzione del fatto e nella sua finalità".

