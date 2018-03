17.03.2018 h 09:50 commenti

Offese ai medici e agli infermieri del pronto soccorso e botte ai poliziotti, arrestata e condannata

Nei guai una donna di 46 anni, incensurata. La scorsa notte si è presentata al Santo Stefano pretendendo di saltare la fila e di essere sottoposta ad un esame per un forte mal di schiena. Al rifiuto dei sanitari, ha completamente perso la testa

Si è presentata al pronto soccorso lamentando un forte mal di schiena e pretendendo di essere sottoposta ad una tac e soprattutto di saltare la fila. Dopo aver rifiutato un antidolorifico e aver capito che le sue richieste non sarebbero state esaudite in tempi rapidi, ha cominciato ad offendere medici e infermieri e lo stesso ha fatto con gli agenti di una Volante chiamati ad intervenire. E' successo la notte di sabato 17 marzo. Protagonista una donna polacca ma con cittadinanza italiana di 46 anni, incensurata. Quando sono arrivati gli agenti, la donna ha rifiutato di mostrare i documenti e per questo è stata accompagnata in questura dove ha continuato il suo show afferrando per un polso una poliziotta e tirando un calcio ad un poliziotto. Entrambi gli agenti si sono fatti refertare al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. La quarantaseienne stamani è comparsa davanti al giudice che le ha concesso il patteggiamento a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus