Odontoiatra abusivo, sequestrato uno studio dentistico. Tre persone denunciate

Nas e guardia di finanza hanno posto i sigilli ad uno studio dentistico di proprietà di un medico che metteva a disposizione del falso odontoiatra e della sua assistente locali e attrezzature. I pazienti acquistavano su internet coupon per radiografie e igiene orale. Inchiesta della procura di Prato

Coupon venduti su internet per visite odontoiatriche, radiografie e igiene orale. Peccato però che ad eseguirle fosse un semplice odontotecnico che esercitava abusivamente la professione di dentista. Lo studio dentistico, situato a Prato in via Valentini, è stato sottoposto a sequestro preventivo dai carabinieri del Nas di Firenze e dalla guardia di finanza di Prato che ieri, lunedì 17 dicembre, hanno notificato il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del sostituto procuratore Egidio Celano.

L'odontotecnico e la sua segretaria con mansioni di assistente alla poltrona, sono stati denunciati per concorso in esercizio abusivo della professione in quanto privi dei titoli abilitativi necessari a poter eseguire prestazioni sanitarie odontoiatriche. La stessa accusa è stata mossa nei confronti del titolare dello studio dentistico, un medico odontoiatra che metteva a disposizione dei falsi dentisti i locali e le attrezzature. Sigilli sono stati posti allo studio, agli strumenti sanitari e a tutto l'occorrente per lo svolgimento dell'attività.

Dal lavoro della guardia di finanza sono emerse irregolarità fiscali sulle quali sono in corso ulteriori verifiche per stabilire l'esatto ammontare delle violazioni. L'inchiesta è partita recentemente con l'avvio di un'attività mirata che si è basata anche sull'acquisizione di informazioni da parte dei clienti dello studio dentistico. I pazienti – questo è stato accertato – dopo aver acquistato coupon su internet si presentavano allo studio dove venivano sottoposti a pratiche odontoiatriche: radiografie panoramiche delle arcate dentali e igiene orale.



