Odissea per la famiglia di due bambini in attesa di tampone: "Senza quello non possono rientrare a scuola"

I due fratellini hanno avuto un po' di febbre e raffreddore e la pediatra prima di firmare il certificato, necessario per il rientro in classe, aspetta l'esito dell'esame che l'Asl non ha ancora fissato a una settimana dalla richiesta

Qualche linea di febbre, un po' di raffreddore sintomi che in altri tempi sarebbero stati diagnosticati come influenza, ma che oggi fanno subito sospettare un contagio da Covid. E così parte la procedura per il tampone, ma da una settimana Francesco Grazzini, padre di un bambino di 18 mesi iscritto al nido, sta ancora aspettando che l'Asl fissi l'appuntamento. Nel frattempo il bimbo sta bene, ma non può né uscire né tornare a scuola. A complicare la situazione un brutto raffreddore del fratello più grande, risolto in pochi giorni, ma che ora ha attivato lo stesso iter anche per lui che deve essere sottoposto al tampone e fino a quel momento non può uscire né tornare scuola.

“I bimbi – spiega il padre – stanno perdendo giorni importanti di scuola. Inoltre abbiamo dovuto chiamare i nonni perché io e mia moglie dobbiamo andare a lavorare. Una situazione paradossale.”

Tutto è iniziato giovedì 10 settembre quando il più piccolo si sveglia con la febbre, tosse e raffreddore, i genitori contattano la pediatra e lunedì 14 settembre, secondo le procedure, viene richiesto il tampone. Solo in caso di negatività il medico potrà fare il certificato di riammissione necessario dopo 3 giorni di assenza. La prassi prevede che sia l'Asl a contattare la famiglia per fissare l'appuntamento. “Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata – continua il babbo – e così ho chiamato il numero dedicato, l'operatore mi ha rassicurato che nel giro di poco mi avrebbero richiamato Questo non è accaduto e, inoltre, nessuno ha più risposto al telefono”.

Nel frattempo anche l'altro figlio, che frequenta la scuola primaria, ha avuto il raffreddore e qualche linea di febbre. “Per precauzione lo abbiamo tenuto a casa qualche giorno, e ora anche lui deve fare il tampone. La pediatra nel fare la richiesta ha sollecitato anche quello del fratello, ma siamo alle solite”.

Il padre esasperato questa mattina, 21 settembre, è andato al dipartimento di prevenzione in via Lavarone, ma allo sportello gli è stato detto di inviare una mail alla direzione generale. “Non mi capacito di questa risposta, abbiamo seguito tutte le procedure ci siamo fatti scrupoli a rimandare a scuola il maggiore anche se stava bene, proprio per essere ligi alla prassi, ma dall'altra parte non hanno applicato lo stesso zelo e a farne le spese sono i bambini”.

