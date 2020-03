19.03.2020 h 12:57 commenti

Odissea per i pendolari dell'Alta Valle che usano mezzi pubblici: i posti sugli autobus sono contingentati e non riescono a tornare

Il problema sollevato da una donna che abita a Cavarzano e lavora a Santa Lucia: "Finisco alle 15 ma prima della 20 non riesco a rientrare a casa. I mezzi hanno già raggiunto il numero massimo di persone e saltano la fermata"

Finire di lavorare alle 15 e poter varcare la porta di casa solo alle 20 di sera. E' quanto sta accadendo, in questi giorni, ad alcuni pendolari che abitano nell'Alta Val di Bisenzio e lavorano a Prato, usando i mezzi pubblici per spostarsi. A porre il problema è Anna Natonek, che vive con la famiglia a Cavarzano e lavora come badante a Santa Lucia. "Capisco che di fronte a tutto quello che succede in Italia e nel mondo, il problema mio e di altri pendolari può sembrare poca cosa - dice -, però forse con un piccolo sforzo da parte di tutti si potrebbe trovare una soluzione".

Anna usa l'autobus della Cap per spostarsi. "Purtroppo - dice - il mio non è un lavoro che posso fare a distanza e, assistendo persone anziane e bisognose, non posso nemmeno mettermi in ferie. La mattina per scendere giù non ci sono problemi. Il pomeriggio per tornare, invece, è un'odissea".

Il fatto è che le nuove regole per il contrasto al coronavirus impongono alle aziende di trasporto, e anche alla Cap quindi, di limitare il numero di persone sui mezzi pubblici. C'è un tetto massimo di passeggeri, a seconda delle dimensioni del mezzo. Così, capita spesso, che l'autista una volta raggiunto il numero massimo salti le fermate, fino a che la discesa di alcuni utenti non faccia di nuovo essere agibile l'autobus.

"Io lavoro a Santa Lucia - prosegue Anna -. Finisco alle 15 e alle 15.20 avrei il primo autobus utile. Solo che da lunedì non sono mai riuscita a salire, perché l'autista non si ferma avendo già raggiunto il numero massimo di persone. Idem per la corsa delle 16.20. Quando va bene, riesco a salire su quella delle 17.20, dopo due ore passate in strada, ma ieri anche quella è passata senza fermarsi. Così sono stata costretta a far scendere mio marito da Cavarzano con la macchina per venirmi a prendere. E questo capita anche ad altre persone che abitano in Alta Val di Bisenzio".

Dalla protesta alla proposta. "Vorrei dire alla Cap - prosegue Anna - se fosse possibile cercare di ottimizzare il servizio. Chi scende la mattina a Prato usando il mezzo pubblico, poi di sicuro lo userà anche per tornare. Non è possibile per gli autisti raccogliere informazioni su quando torniamo su e a quale fermata saliamo per poter meglio organizzare le corse? Anche perché immagino che magari l'autobus non si ferma a Santa Lucia, ma magari dopo due fermate fa scendere tutti i passeggeri e prosegue vuoto fino a Vernio".

La Cap, interpellata sulla questione, ha risposto con l'Ufficio Tecnico: "Conosciamo la problematica - dicono - ma purtroppo non è possibile derogare dall'obbligo di contingentare i posti sui singoli mezzi. Quando possibile ci siamo organizzati con delle corse bis, ma le difficoltà non sono poche. Gli orari, poi, sono concordati con i Comuni e la Regione. Suggeriamo alla signora e anche ad altri pendolari nella stessa situazione, di contattarci con una mail al nostro Urp, in modo che possiamo portare le loro richieste al tavolo con gli enti locali".