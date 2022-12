16.12.2022 h 12:55 commenti

Odissea per fissare visita endocrinologica: dopo due mesi e sei viaggi a vuoto al Giovannini ancora nessuna risposta

La denuncia di una nostra lettrice: "Da dieci anni convivo con una patologia ossea e tiroidea. I controlli li devo fare ogni sei mesi ma l'agenda delle prenotazioni è chiusa"

Dall'11 ottobre tenta di prendere l'appuntamento con l'endocrinologa che la segue e che le ha prescritto il controllo tra sei mesi, ma l'agenda è perennemente chiusa. Con oggi siamo al sesto viaggio a vuoto al Centro Giovannini. Siamo ben oltre il limite di qualsiasi pazienza e ragionevolezza. E così la protagonista del disservizio Asl, una cinquantacinquenne pratese che preferisce restare anonima, ha deciso di contattarci per far sapere alla pubblica opinione l'odissea che sta vivendo per ottenere ciò di cui ha diritto: la salute. “Il problema allucinante per me, paziente da ben oltre 10 anni con patologia ossea e tiroidea abbastanza importante è il non sapere quando le mie analisi, che sono basilari, potranno essere “controllate” dalla specialista che mi segue da tempo.

Ovviamente la “colpa” non è della dottoressa, sempre e comunque molto disponibile, ma della programmazione dei vari ambulatori. Oltretutto tengo a precisare che noi già pazienti dobbiamo obbligatoriamente recarci al Centro Giovanni perdendo mattinate o pomeriggi per nulla. Non possiamo chiamare, né andare in farmacia. E questo è il servizio sanitario che dovrebbe tutelarci? Sono davvero disgustata delle non risposte, e del tempo perso, nonché impaurita per la visita di controllo che ad oggi è mancante”.

Se qualcuno volesse suggerire alla signora di chiedere un appuntamento in libera professione alla stessa dottoressa, sappia che si va comunque a primavera e che comunque la sanità pubblica deve garantire una risposta dignitosa ai cittadini.

Diamo un'occhiata ai tempi medi di attesa pubblicati dalla Regione per una visita endocrinologica considerando il range temporale dal 31 ottobre al 4 dicembre. L'Asl Toscana centro non è messa bene. Tra le quattro città Prato è quella che garantisce una risposta entro i tempi massimi regionali al 63% dell'utenza. La peggiore è Empoli con il 58,6%. Il dato però è falsato da un aspetto non secondario: non considera chi, impossibilitato ad aspettare, si rivolge al privato. Un numero, purtroppo, sempre peggiore. Nella statistica non rientrano neanche coloro che attendano da mesi che l'agenda dello specialista di riferimento venga aperta. Esattamente come la nostra lettrice. Un quadro desolante.





