Odissea con il nuovo numero del Cup dell'Asl, due ore d'attesa e niente appuntamento

Una lettrice di Notizie Di Prato ha contattato il nuovo numero unico alle 8,40 è riuscita a parlare con l'operatrice alle 10,50 ma non è stato possibile prenotare un'ecografia. All'origine del disservizio il blocco dell'alimentazione della corrente elettrica

Quasi due ore al telefono con il Cup dell’Asl Toscana Centro, senza riuscire a prenotare un’ecografia ai piedi.

A denunciarlo Claudia Righini, una lettrice di Notizie di Prato che, questa mattina 17 dicembre, ha chiamato il numero unico istituito da una settimana alle 8,40, ed è riuscita a parlare con un’operatrice alle 10,50.

Una lunga attesa che non è stata premiata; per un guasto alla linea non è stato possibile contattare gli uffici di Prato per prenotare l’esame.

“Alle 8,40 – spiega la lettrice - il disco registrato mi diceva che l’attesa era di 20 persone, ho aspettato pazientemente per 26 minuti senza che succedesse niente”. Alle 9,23 ha riprovato ma la lista d’attesa era di 50 persone. “Questa volta ho atteso pazientemente e alle 10,50 ho parlato finalmente con l’operatrice che non è riuscita a contattare i colleghi di Prato e mi ha consigliato di richiamare. In pratica ho perso una mattinata al telefono senza riuscire ad avere l’appuntamento”.

Da Asl Toscana Centro confermano il guasto alle linee: “Si è verificato un blocco dell'alimentazione della corrente elettrica che ha ridotto le potenziali dello 055 54 54 54 che ha riattivato il sistema nella sua completezza alle ore 11”.



