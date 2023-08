10.08.2023 h 13:00 commenti

Occupano abusivamente una casa popolare. Denunciata una coppia

Durante lo sgombero, l'appartamento si trova a Tobbiana, è stato ferito un agente della Municipale che è stato trasportato al pronto soccorso. L'assessore Faggi: "Chi non ha i requisiti non può stare in una casa popolare togliendola a chi invece ne ha legittimamente diritto"

Un appartamento in via Di Tieri a Tobbiana di proprietà del Comune di Prato occupato abusivamente da una coppia di origine croata, residente a Firenze, è stato sgomberato questa mattina 10 agosto dalla Polizia Municipale. Sul posto, la segnalazione è partita da alcuni cittadini, il personale del Reparto Territoriale e Motociclisti della Polizia Municipale, coadiuvato da operatori dei Servizi Sociali del Comune.

Gli occupanti, che hanno fatto resistenza e ferito un'agente, sono stati stati denunciati per occupazione abusiva di immobile e resistenza a Pubblico ufficiale. I tecnici di Epp hanno cambiato le serrature messo in sicurezza l'immobile. "Chi non ha i requisiti non può stare in una casa popolare togliendola a chi invece ne ha legittimamente diritto - sottolinea l'assessore al Sociale Simone Faggi -. Anche chi decade perché dai controlli effettuati non ne ha diritto dovrà lasciare gli immobili".

