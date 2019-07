30.07.2019 h 13:05 commenti

Occupa abusivamente una casa popolare, blitz della Municipale all'alba

La donna che vive al piano superiore di un palazzo di via 7 marzo insieme alla madre e al compagno, ha preso possesso di un appartamento momentaneamente non assegnato. L'assessore Biancalani. "Il fenomeno va stroncato sul nascere. La casa è in restauro, per questo è libera"

Foto d'archivio

Blitz della Municipale all'alba di questa mattina, 30 luglio, in una casa popolare di via 7 marzo occupata abusivamente da una donna italiana. A fare la segnalazione sono stati gli inquilini dello stabile che hanno notato la presenza di persone all'interno dell'appartamento momentaneamente sfitto perchè da ristrutturare.

“Quando siamo arrivati – ha spiegato Luigi Biancalani assessore ai servizi sociali – la signora, che vive al piano di sopra con la madre e il compagno , non ci voleva aprire, così abbiamo sfondato la porta. Non abbiamo potuto provvedere allo sfratto per motivi di salute, comunque deve liberare l'appartamento e non potrà partecipare al bando per l'assegnazione delle case che si aprirà a dicembre”.

La donna probabilmente vedendo l'appartamento sfitto ha pensato che non fosse assegnato e quindi ne ha preso possesso. “Un comportamento ingiustificabile – continua Biancalani – la casa è stata riconsegnata dai vecchi inquilini e ora deve essere risistemata prima della nuova assegnazione, per questo era libera. Comunque in continuità con la precedente giunta, l'amministrazione ha deciso di combattere il fenomeno dell'occupazione delle case nel momento in cui si presenta, per evitare che la situazione si incancrenisca”.

Il consigliere comunale di Fdi Claudio Belgiorno in data 15 luglio ha presentato un'interrogazione sul caso a cui l'assessore Biancalani risponderà domani durante il consiglio comunale

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus