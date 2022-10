06.10.2022 h 20:01 commenti

"Occhio stasera cucino io", dodici non vedenti a lezione di cucina

Il primo corso di cucina di Prato dedicato ai ciechi e agli ipovedenti arriva a conclusione. Domani all'istituto Datini si terrà l'evento finale

Anche chi ha problemi invalidanti alla vista può preparare succulenti piatti da mettere a tavola. Lo hanno dimostrato i dodici partecipanti a "Occhio, stasera cucino io", il primo corso di cucina per non vedenti organizzato dalla sezione pratese dell’Unione Italiana ciechi ed ipovedenti in collaborazione con le associazioni Arcantarte, Cuochi Prato, Cuochi fiorentini e l'Istituto alberghiero Datini, con il sostegno del progetto "Siete Presente".

Il progetto fa parte del bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire" promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

I dodici aspiranti chef hanno partecipato a cinque lezioni guidati ed assistiti dai cuochi stellati delle due associazioni, supportati da diversi allievi dell'Istituto Datini.

Si tratta in particolare dei ragazzi delle classi quarte e quinte che così hanno potuto confrontarsi con una realtà, quella della disabilità visiva, che spesso pregiudica la vita di relazione e la comunicazione, ma anche la vita autonoma delle persone che ne sono affette.

Sono state realizzate, per l'occasione, delle copie in stampa normale con Qr-code e stampa Braille, di tutte le ricette realizzate durante il corso. Saranno consegnate ai partecipanti domani, 7 ottobre alle 17.30, in occasione dell'evento finale che si terrà al Datini.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus