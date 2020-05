21.05.2020 h 14:05 commenti

Occhio alle truffe, segnalata una persona che si presenta nelle case come addetto di Publiacqua

La società che gestisce il servizio idrico ha ricevuto la segnalazione da parte di una cittadina residente in via Beccaria

Occhio alle truffe. Ci sarebbe una persona che, spacciandosi come incaricata di Publiacqua, si è presentata a casa di una donna allontanandosi poi quando è arrivato il figlio. E' stata la stessa donna ad avvertire la società. E' successo oggi, giovedì 21 maggio, in via Beccaria a Prato. Publiacqua ricorda ai cittadini che non sono in corso controlli e visite da parte dei suoi dipendenti e che, in ogni caso, non si fanno verifiche e manutenzioni né all'interno delle abitazioni né nelle aree private. La pertinenza di Publiacqua arriva al punto di consegna e gli accertamenti sulla qualità dell'acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni. L'invito ai cittadini è a segnalare chiunque si presenti in qualità di dipendente o incaricato di Publiacqua.







Edizioni locali collegate: Prato

