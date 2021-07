12.07.2021 h 12:38 commenti

"Occhi alla truffa", otto incontri dedicati agli anziani per prevenire i raggiri

Il primo appuntamento il 15 luglio, l'ultimo il 3 agosto. Nel 2020 le denunce a Prato sono state 58, nei primi sei mesi dell'anno 40. Gli anziani potenzialmente a rischio sono quasi 43mila

Sono potenzialmente quasi 43mila gli anziani a rischio truffa nel comune di Prato, un fenomeno che aumenta soprattutto durante l'estate. E così l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Prefettura ha organizzato un ciclo di 8 incontri per informare ma anche per dare consapevolezza alle potenziali vittime delle tecniche utilizzate dai truffatori. Un progetto di 47,5mila euro finanziato dallo Stato che inizia il 15 luglio e termine il 3 agosto. "Un calendario di incontri - ha spiegato il prefetto Adriana Cogode - che rientra in un contesto di una più ampia attività di prevenzione che vorremmo riprendere al più presto, con interventi anche sulle truffe bancarie e online. L'obiettivo è fornire strumenti per individuare i raggiri , ma anche spingere le vittime a denunciare".

Durante il 2020 le denunce sono state 58, e nei primi mesi del 2021 sono già 40, numeri che con la fine del lockdown sono destinati a salire. Tra i raggiri più utilizazati quello di un dipendente pubblico che deve controllare il contatore, oppure il ricovero in ospedale di un parente.

"Negli incontri, tutti all'aperto - ha sottolineato l'assessore alal Municipale Flora Leoni - saranno presenti agenti della polizia municipale e di prossimità, insieme a quelli delle forze dell'ordine, che ascolteranno i cittadini e daranno informazioni su come reagire in caso di truffa. Dobbiamo far nascere la consapevolezza che esistono truffatori molto abili".

Il calendario degli inconterranno : il 15 luglio alle 21 alla Casa del popolo di Coiano, il 16 luglio alle 17,30 ai giardini del Campaccio, il 20 luglio alle 21 al giardino della biblioteca ovest a Galciana, il 21 luglio ore 21 all'anfiteatro Cultart di Santa Lucia, il 22 luglio alle 21 al giardino Elisabetta ex lavatoi di Viaccia, il 28 luglio ore 21 al chiosco della strega presso il circolo Arci di Figline, il 29 luglio ore 17,45 parrocchia Sant'Antonio a Reggiana e il 3 agosto ore 21 alla parrocchia di San Pietro a Iolo .

Intanto sono stati distribuiti gli opuscoli informativi presso le parrocchie i circoli e i centri di aggregazione per gli anziani, il materiale è scaricabile anche dal sito della prefettura e da quello del Comune .