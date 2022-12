30.12.2022 h 08:56 commenti

Occhio alla truffa: in arrivo false lettere di Sori

In questi giorni stanno arrivando lettere senza intestazione con richiesta di pagamento dell'Imu 2022 con allegato per il versamento un modello F24 incompleto

Attenzione alle truffe: in questi giorni stanno arrivando nelel case di molti pratesi lettere senza intestazioni ma a firma Sori con la richieste di pagamento Imu 2022 e allegato un modello F24 incompleto. Si tratta di messaggi truffa, che non hanno nulla a che fare con i consueti modi con cui Sori comunica ai cittadini le eventuali cartelle per mancati pagamenti. In caso di sospetti è sempre bene contattare direttamente gli uffici.

