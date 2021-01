18.01.2021 h 10:51 commenti

Occasioni di lavoro con Consiag Servizi Comuni che cerca personale: ecco i profili richiesti

La società ha indetto due selezioni per trovare un ingegnere con funzioni direttive per il servizio strade ed un impiegato tecnico. Le domande per partecipare potranno essere inviate entro il 22 gennaio



La prima è volta all’assunzione di ingegnere con funzioni direttive per il servizio manutenzioni strade. La seconda riguarda la formazione di una graduatoria per il profilo di impiegato tecnico per i settori manutenzioni strade, logistica e manutenzione immobili.

Le domande per partecipare potranno essere inviate entro il 22 gennaio 2021.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato agli avvisi, scaricabili dal sito http://www. consiagservizicomuni.it/amm- trasparente/reclutamento-del- personale e inoltrata per e-mail a selezioni@estraspa.it entro e non oltre la data suddetta.

I requisiti per poter partecipare possono essere trovati all’interno degli avvisi di selezione.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto dagli avvisi, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Edizioni locali collegate: Prato

