Obbligo di vaccinazione, il termine ultimo slittato al 30 aprile quando ormai l'anno scolastico è quasi finito

Nonostante la Regione Toscana abbia aderito alla procedura semplificata, dal 2 marzo data in cui le scuole hanno inviato gli elenchi degli iscritti all'anno scolastico 2018/19, l'allontanamento di chi non è in regola avverrà dopo quasi due mesi. Nessun problema per chi frequenta la scuola dell'obbligo.

alessandra agrati

Percorso ad ostacoli pieno di burocrazia e date rinviate quello per mettere in regola i bambini delle scuole dell’infanzia, del nido e degli spazi giochi con il programma delle vaccinazioni obbligatorie.Dal 10 di marzo si è arrivati al termine ultimo del 30 aprile, quando ormai l’anno scolastico è finito, nel mezzo un rimpallo di comunicazioni fra scuole Asl e famiglie. Eppure la Regione Toscana ha aderito alla procedura semplificata che in teoria avrebbe dovuto eliminare diversi passaggi e invece: entro il 2 di marzo le direzioni didattiche hanno inviato all’Asl l’elenco di tutti i bambini che sono iscritti alle scuole, l’ufficio di prevenzione ha tempo dieci giorni per verificare chi è in regola e chi non lo è, incrociando anche i dati con chi nel frattempo si è presentato agli uffici di via Lavarone oppure all’ ambulatorio del pediatria. Ad oggi Asl Toscana Centro non è ancora in grado di offrire neppure una stima parziale di quante sono le famiglie che hanno regolarizzato la loro posizione. In una nota inviata si specifica che “ Il sistema di gestione dei dati del Dipartimento di Prevenzione, tra cui anche le vaccinazioni, è da poco allineato per tutti i residenti della nuova AUSL Toscana Centro (circa 1,5 milioni di abitanti) e questa procedura ha richiesto, e sta ancora richiedendo, un impegno straordinario e continuo da parte di tutti gli operatori.Deve, inoltre, essere considerato che gli iscritti nelle scuole di Prato non sono necessariamente residenti nel Comune di Prato”.Eppure entro il 20 di marzo tutti gli elenchi di chi non è in lista d’attesa per essere vaccinato, di chi ha scelto di non vaccinare il proprio figlio e di quei bimbi che per motivi di salute non posso fare il vaccino, deve essere rimandato alle scuole. Da qui partono altri 10 giorni per contattare i genitori, si arriva così al 30 di marzo, ma serve un mese ancora per fare tutte le verifiche del caso e rinviare gli elenchi definitivi alle direzioni didattiche. “A questo punto- spiega l’assessore all’istruzione Maria Grazia Ciambellotti – chi non è in regola non potrà più frequentare asili, nidi e spazi giochi. Nessun problema invece per i bambini iscritti alle scuole primarie dell’obbligo che continueranno a frequentare regolarmente le lezioni”. In pratica da settembre sono passati sette mesi prima di applicare la legge. “Il 2018 è stato un anno di passaggio – assicura Ciambellotti – per l’anno scolastico 2019/20 i tempi sono diversi: entro metà luglio chi non è in regola con le vaccinazioni, anche se secondo la graduatoria ha diritto a frequentare asili, nidi e spazi GiocaCipì perderà il posto”.Nel frattempo anche a Prato si sono verificati casi di bambini che per motivi di salute non possono essere vaccinati, e quindi restano ad alto rischio di contagio, che dovranno pazientare ancora quasi due mesi per tirare un sospiro di sollievo. “Se non si raggiunge l’effetto gregge, cioè la soglia del 95% di bimbi vaccinati – conclude Ciambellotti – si mette a rischio il diritto alla salute delle fasce deboli. Per questo, ancora una volta, l’appello a vaccinare i propri figli nel bene della comunità, ma anche degli stessi bimbi sani a cui viene negata la possibilità di frequentare luoghi educativi e di socializzazione”.