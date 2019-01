18.01.2019 h 11:07 commenti

Obbligo di firma per il clandestino che ha ferito un agente della Municipale. Guidava senza patente e assicurazione

L'arresto è stato convalidato oggi. Il giovane aveva tentato di sfuggire a un controllo della polizia municipale che attraverso il targa system aveva rilevato la mancanza di copertura assicurativa del mezzo su cui viaggiava

E' stato sottoposto a obbligo di firma in attesa del processo, il cinese di 23 anni che nel pomeriggio di mercoledì scorso, 16 gennaio, è stato arrestato per aver ferito un agente di polizia municipale dopo aver tentato di sfuggire a un controllo per l'assenza di assicurazione dell'auto su cui viaggiava, rilevata dalla lettura della targa. L’uomo si era repentinamente dato alla fuga su via Cavour, via Galcianese, attraversando le rotatorie contromano e tentando di transitare sulla pista ciclabile. Poi ha provato a continuare la sua fuga a piedi, ma è stato fermato fagli agenti a cui ha opposto resistenza fino a ferirne uno refertato con 7 giorni di prognosi. Alla fine è stato necessario usare lo spray irritante in dotazione e ammanettarlo.

Da un controllo è emerso che il giovane non aveva neanche la patente e risultava clandestino.

E' scattato quindi l'arresto.