Nuovo sgombero all'ex sede della Croce Rossa di Santa Cristina: l'immobile era di nuovo occupato

Le forze dell'ordine hanno trovato all'interno otto persone, tutte con precedenti. In azione una cinquantina di agenti e carabinieri con l'ausilio dell'elicottero. L'ultimo blitz risale al 6 aprile scorso

Nuovo blitz all'ex sede della Croce Rossa di Santa Cristina. Questa mattina, 17 giugno, per la quarta volta nel giro di pochi mesi, le squadre interforze sono intervenute per sgombrare lo stabile abbandonato su richiesta della Prefettura.

All'interno sono state trovate otto persone, tutte note alle forze dell'ordine, cinque di nazionalità nigeriana, di cui due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, e tre italiani, denunciati per violazione al foglio di via. L'operazione ha impiegato 50 uomini fra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia municipale, oltre all'elicottero del Reparto Volo di Firenze. Gli uomini del comando di piazza dei Macelli hanno utilizzato anche i cani antidroga, che però non hanno trovato tracce di sostanze stupefacenti.

L'immobile di proprietà di EsaCri, è stato messo in sicurezza con una nuova rete di recinzione lungo il perimetro più accessibile e la presenza di guardie giurate all'interno dell' edificio per evitare una nuova occupazione.

L'ultima operazione di sgombero risale al 6 aprile scorso, ma nelle ultime settimane, la recinzione è stata rotta e l'immobile nuovamente occupato: all'interno infatti sono stati trovati giacigli ed effetti personali.