Con gli ultimi Congressi di ieri martedì 22 gennaio si è conclusa ufficialmente anche a Prato la prima fase del Congresso nazionale del Partito democratico, rivolta esclusivamente agli iscritti. Tra i candidati si è aggiudicato il primo posto Maurizio Martina, sia a livello provinciale che nel Comune di Prato. In tutta la Federazione, infatti, Martina ha ottenuto il 45,57% (427 voti); seguono Nicola Zingaretti con il 39,49% (370 voti) e Roberto Giachetti con il 14,19% (133 voti). Si aggiudicano le ultime tre posizione Francesco Boccia (0,42%, 4 voti), Maria Saladino (0,21%, 2 voti) e Dario Corallo (0,11%, 1 voto). Martina arriva primo anche nel Comune di Prato, dove ottiene il 52,02%, seguito dal 32,40% di Zingaretti e il 14,80% di Giachetti. Nei Comuni della Provincia Martina si afferma anche a Vernio col 51,11%. Zingaretti arriva invece primo a Vaiano, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano e a Cantagallo, dove ottiene il suo miglior risultato (81,25%). Hanno complessivamente partecipato al voto 943 iscritti, pari al 50,29% degli aventi diritto, una delle percentuali di affluenza più elevate di tutta la Toscana.

Soddisfazione per il risultato, soprattutto nei comuni della provincia, tra i sostenitori pratesi di Zingaretti. "E' chiaro ormai che la competizione sarà tra la mozione Zingaretti e quella di Martina

- dichiara la consigliera regionale Ilaria Bugetti -. Il mio ringraziamento va in particolare ai circoli, ai rappresentanti di lista e ai presentatori, i quali, nonostante le difficoltà del momento, stanno contribuendo a dar vita a una grande prova di democrazia fatta di approfondimento, passione e confronto. Un unicum sulla scena politica nazionale, lontano dal plebiscitarismo, compreso quello digitale, che caratterizza oggi la maggior parte di partiti e movimenti e che alimenta un populismo dannoso per il presente e il futuro dell’Italia”.

"Ringrazio la Commissione di Garanzia del Congresso e tutti i segretari di Circolo per il grande lavoro di questi giorni", commenta il segretario provinciale Pd. "Anche in questa occasione il Partito democratico ha dato una grande prova di trasparenza, democrazia e partecipazione, riunendo tutti i nostri 39 Circoli sul territorio in pochi giorni e chiamando i nostri iscritti a un dibattito approfondito e costruttivo. Per questo voglio ringraziare anche tutti i coordinamenti delle mozioni congressuali, che hanno saputo portare avanti le proprie ragioni con correttezza e spirito di squadra". La parola ora passerà agli elettori e simpatizzanti del Pd, chiamati ai seggi delle primarie aperte che si terranno domenica 3 marzo.