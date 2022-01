31.01.2022 h 10:35 commenti

Nuovo rinvio per la Rivista del Buzzi, le Pagliette danno appuntamento ad ottobre

Annullate le serate di marzo per la situazione sanitaria e l'aumento dei contagi. Il debutto di "A un certo momento l'Inferno" rimandato al 6 ottobre sempre al Politeama

Rinviata ancora una volta la Rivista del Buzzi prevista dal 3 al 6 marzo. Le nuove date del debutto di “A un certo momento l'inferno” sono dal 6 al 9 ottobre sempre al Politeama. A spingere gli organizzatori a rimandare lo spettacolo la situazione sanitaria e i numerosi contagi, probabilmente anche fra gli attori.

“Le recenti restrizioni e il continuo aumento dei casi – spiegano in un comunicato le Pagliette – ci hanno costretto a prendere questa decisione, per la sicurezza dei ragazzi e del pubblico, per poter tornare quando la situazione sarà più serena”.

