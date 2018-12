13.12.2018 h 14:20 commenti

Nuovo raid dei ladri al Flossy Pub: è il quinto in pochi mesi: "Così non si può andare avanti"

Sfondata la porta d'ingresso con un cric e rubato il fondo cassa e bottiglie di alcolici. Niente telecamere, erano state portate via a luglio e non ancora sostituite

Non c’è pace per il Flossy pub di Schignano: questa notte 13 dicembre, per la quinta volta nel giro di pochi mesi, i ladri sono tornati in azione per rubare il fondo cassa e qualche bottiglia di rum. Un danno stimato intorno ai mille euro a cui si aggiunge quello per riparare la porta d’ingresso, danneggiata per accedere al locale.“Fino a ieri notte alle 2 – racconta il titolare Gianni Bettazzi – abbiamo lavorato, questa mattina alle 9,30 ho scoperto il furto. I ladri prima hanno tentato di entrare dalla finestra della cucina, ma non ci sono riusciti, così hanno usato il cric della macchina per sfondare la porta d’ingresso”. Il locale è sprovvisto del sistema di allarme; a luglio i ladri hanno portato via anche le telecamere della videosorveglianza che non sono state sostituite in previsione dei lavori di ristrutturazione del pub che inizieranno a gennaio. “In quindici anni che sono a Schignano – commenta Bettazzi – ho subito trenta furti, con un’impennata nel 2018. Così non si può andare avanti”.