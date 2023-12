15.12.2023 h 14:51 commenti

Nuovo punto pranzo al circolo Arci Curiel per il progetto "C'è pasto per te"

Insieme a via Filzi che apre il sabato, sono attivi anche il mercoledì al Circolo Arci di San Giusto e del venerdì al Circolo Arci Borgonuovo. Da marzo ad oggi a San Giusto e Borgonuovo sono state organizzate 37 aperture e serviti oltre 600 pasti

“C’è pasto per te” si arricchisce di un nuovo punto pranzoil sabato al Circolo Curiel in via Filzi che si aggiunge a quelli del mercoledì al Circolo Arci di San Giusto e del venerdì al Circolo Arci Borgonuovo. Il nuovo progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Toscana e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il sostegno del Comune di Prato, la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, mentre i primi due grazie al cofinanziamento del Comune di Prato.

Avviato nel 2019, poi interrotto per la pandemia e ripreso nella primavera di quest’anno, unisce convivialità e socialità per creare comunità e contrastare solitudine e disagio socio-economico, ed è rivolto a persone sole e famiglie in situazione di fragilità. Il progetto nasce per dare una risposta in particolare ai bisogni delle persone anziane sole, con l’obiettivo di offrire uno spazio di prossimità per condividere il cibo in un ambiente familiare ma anche per socializzare e ricreare rapporti umani e di solidarietà. Da marzo ad oggi a San Giusto e Borgonuovo sono state organizzate 37 aperture, durante le quali sono stati preparati e serviti oltre 600 pasti.

Sono previsti anche momenti di ricreazione e socialità al di fuori del

pasto, che saranno organizzati anche con il supporto dei partner del progetto, tra cui Auser, Biribà Teatro di Natura, Sheep Italia, Dryphoto, Fare Arte.

Per partecipare basta presentarsi presso uno dei punti pranzo in orario di apertura e compilare la domanda di partecipazione insieme alle persone addette all’accoglienza. Il pranzo è gratuito, a chi può sarà richiesto di dare un piccolo contributo.