Nuovo progetto per la ciclabile di Camino: via i paletti in metallo, arrivano i dissuasori flessibili

La nuova progettazione prevede anche il restringimento della banchina di 40 centimetri e il posizionamento di un autovelox in direzione Vaiano. I lavori inizieranno a settembre

I paletti in metallo della ciclopedonale di Camino saranno sostituiti con dissuasori flessibili assorbi urto, la banchina sarà ristretta di 40 centimetri e in quel tratto i ciclisti dovranno trasportare la bicicletta a mano in quanto diventa pista pedonale. La larghezza della carreggiata resta invariata perchè è a norma, prima dell'innesto della ciclopedonale con la 325, in direzione Vaiano sarà posizionato un autovelox.

Questa mattina, 27 luglio, il sindaco di Vaiano Primo Bosi ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme ai tecnici della Regione Toscana, della Provincia, e del Comune per verificare la validità del nuovo progetto.

"Dopo i due incidenti delle scorse settimane - ha spiegato Bosi - abbiamo deciso di levare i paletti e sostituirli con strutture più sicure. I lavori per la modifica concordata con Regione e Provincia inizieranno a settembre".

