07.06.2023 h 15:47 commenti

Nuovo piano di forestazione urbana: oltre 8mila alberi contro polveri, Co2 e isole di calore

Lo studio realizzato dagli uffici comunali individua le priorità di intervento: la zona ovest della città ha maggior concentrazioni di polveri sottili, mentre le isole di calore sono soprattutto in due aree vicine al centro storico e nei due macrolotti

Un incremento di 8.263 nuovi alberi, pari a 573.200 mq stimati di nuova copertura arborea, ovvero il 28% in più rispetto al numero attuale. E' questa una parte della strategia di forestazione diffusa per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento delle condizioni di salute del territorio approvata dalla Giunta comunale di Prato.

Si tratta in pratica dell'ulteriore evoluzione del modello Prato Forest City, che negli ultimi 18 mesi hanno portato all'inaugurazione di diverse aree verdi in città tra interventi diretti dell'Amministrazione comunale e quelli sponsorizzati da aziende ed associazioni per un totale di 10,5 milioni di euro di risorse tra raccolte e stanziate, 2.238 alberi e 1.045 arbusti già piantati o che lo saranno presto appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Lo sviluppo dello studio è un'altra tappa di un percorso progettuale di un team multidisciplinare, formato da soggetti pubblici e privati: Politecnico di Milano e Università di Firenze, l'Action Plan della foresta urbana redatto da Stefano Boeri Architetti, a cui sono state integrate le indicazioni di Pnat di Stefano Mancuso. Un apporto fondamentale è stato dato dal Cnr Ibe attraverso la Rete AirQino, che ha installato 30 centraline atmosferiche (che diventeranno 48 a breve) per la misurazione della qualità dell'aria e della temperatura in diversi punti critici del territorio. Il monitoraggio h24 delle centraline consentirà di capire, dati alla mano, se il piano sta avendo efficacia o meno.

Lo studio ha esaminato 94 aree fra tutte quelle a verde pubblico già esistenti, distribuite nelle 8 unità territoriali organiche che compongono il territorio. Per ciascuna sono state analizzate alcune criticità ambientali, correlandole a zone edificate e densità della popolazione, in modo da realizzare interventi a verde mirati. L'obiettivo infatti è stabilire delle priorità di intervento per le zone maggiormente esposte a inquinamento atmosferico, soprattutto da Pm10 e Pm 2,5, e a temperature elevate che in estate superano abbondantemente i 35°. "La strategia di fondo della forestazione diffusa non è utilizzare l'albero per abbellimento o decorazione del territorio - spiega l'assessore all'ambiente e all'urbanistica Valerio Barberis - ma come prevenzione sanitaria e presidio di salute e benessere, sia delle persone che dell'ambiente in cui vivono".

La maggior parte degli interventi si concentra nella parte ovest della città al confine tra autostrada A11, Declassata e Tangenziale ovest, caratterizzata sia da livelli di Pm 10 e 2,5 più alti, sia dalla presenza importante di isole di calore. Il piano prevede di realizzare interventi in 31 aree e ne beneficieranno 27.176 residenti, di cui 2.381 bambini in fascia di età 0-11 anni e 6053 over 65 anni.

Per quanto riguarda invece le isole di calore, in base allo studio sono emerse quattro aree critiche, di cui due in prossimità del cento storico, la prima nella zona tra via Pistoiese, via Galcianese e Borgonuovo-San Paolo e la seconda in via Valentini, via Livi e il Soccorso, e i due Macrolotti industriali a sud del territorio. Entrambe le aree a ridosso del centro storico sono dense e impermeabilizzate e le zone disponibili per la forestazione sono ridotte e in alcuni casi assenti: secondo l'indagine occorre lavorare quindi sulla riduzione delle superfici impermeabili mediante la depavimentazione e dove non possibile con utilizzo di materiali con alta riflettanza e con la trasformazione delle coperture ad esempio, dove possibile, con verde pensile. Nei due Macrolotti industriali non solo valgono le medesime indicazioni, ma a questo si aggiunge la necessità di intervenire sulla viabilità con implemento e ridefnizione delle alberate, con la trasformazione delle aree a parcheggio attraverso maggiore ombreggiatura e con l’acquisizione da parte dell’amministrazione di aree oggi scoperte su cui intervenire con la forestazione. Nelle 4 aree gli interventi sarebbero 37, portando beneficio ad una platea stimata in 21.103 residenti, di cui 2073 bambini in fascia di età 0-11 anni. e quasi 3.000 over 65.

Le risorse finanziarie per piantare nuovi alberi e i relativi impianti di irrigazione deriveranno da bandi europei, nazionali e regionali, fondi propri dell'ente e crowfounding con il coinvolgimento di privati, come scuole, aziende ed associazioni, che nella prima parte di Prato Forest City appena coclusa si sono dimostrate molto interessate ad "adottare" le nuove aree di forestazione. Nella stima attesa, si prevede una capacità di "mangiare" la Co2 attraverso lo stoccaggio e l'assorbimento di oltre 8.200 alberi pari a circa 574 tonnellate/anno, oltre alla cattura media annuale di particolato Pm10 pari a circa 2844 kg.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus