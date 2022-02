01.02.2022 h 15:10 commenti

Nuovo passo verso la piscina olimpionica: presentato in Comune il progetto definitivo

Sono stati recepite alcune richieste delle associazioni natatorie. Tra le opere di urbanizzazione anche l'apertura di via Giovanni Lottini che quindi collegherà via Longobarda con via Angelo Ghisleri

Dopo lo stadio la piscina di Iolo, l'ammnistrazione continua ad investire negli impianti sportivi.

Il progetto definitivo della vasca olimpionica a Iolo è al vaglio degli uffici comunali, poi si procederà con la dichiarazione di pubblica utilità per poi arrivare al bando di gara per i lavori che prevedono anche l'abbattimento dell'attuale piscina. Un lungo iter che ha previsto anche la delibera dell'istituto bancario per l'autorizzazione del pagamento (oltre 15milioni), e un confronto con le associazioni natatorie che hanno richiesto alcuni aggiustamenti in fase definitiva. Lo studio di Brescia, a cui è stato affidato il lavoro ha rielaborato le proposte e poi ha consegnato il nuovo rendering al Comune. Tra le novità l'apertura di via Giovanni Lottini che quindi collegherà via Longobarda con via Angelo Ghisleri nell' ottica di un nuovo piano di viabilità funzionale alla cittadella del nuoto. Secondo il progetto l'attuale piscina di Iolo verrà demolita per creare una vera cittadella del nuoto con una vasca di oltre 50 mt e dieci corsie che può essere divisa tramite ponte nel mezzo in due da 25 metri. Sono previste anche quella di riscaldamento, una palestra, una sala riunione, una tribuna da 700 posti e una zona ristorazione.

