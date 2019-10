15.10.2019 h 17:24 commenti

Nuovo nucleo di guardie zoofile grazie all'associazione Fareambiente

Il sodalizio ha aperto una sua sede anche a Prato: già attive sette guardie e a gennaio verrà promosso un nuovo corso per aumentare l'organico

Nuove sentinelle per la tutela dell'ambiente e degli animali. Fareambiente, associazione a livello nazionale, ha messo radici sul territorio provinciale pratese, aprendo il laboratorio verde di Prato , dove al suo interno si è istituito il coordinamento delle guardie zoofile. Attualmente si sono decretate sette guardie che si occuperanno della tutela degli animali e dell’ambiente. Il presidente del sodalizio è Andrea Monaco. Nei prossimi giorni sarà istituito un numero telefonico per contattare le guardie zoofile, intanto è già possibile utilizzare la email laboratorioverdeprato@guardiedifareambiente per segnalare qualsiasi problema.

Infine a gennaio 2020 partirà il corso per aspiranti guardie zoofile , quindi sono aperte le iscrizioni, per chi fosse interessato.