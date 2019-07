18.07.2019 h 11:21 commenti

Nuovo marciapiede e segnaletica rinnovata in via Montalese, più sicurezza per i pedoni a Maliseti

Lavori in corso nel popoloso quartiere a ovest di Prato in vista dell'apertura del punto prelievi. Da valutare la realizzazione di una rotatoria all'incrocio con via Anzio

Lavori in corso a Maliseti per mettere in sicurezza la viabilità della zona centrale anche in vista dell'apertura del punto prelievi, frutto di una corposa petizione cittadina.



Per tutelare i pedoni, è in fase di realizzazione il nuovo marciapiede lungo via Montalese, lato parrocchia e Misericordia. Un modo per accompagnare in tutta sicurezza gli spostamenti dei cittadini, e in particolare gli utenti più deboli come anziani e bambini. Tutta la segnaletica è stata rifatta. E' da valutare invece la possibilità di realizzare una rotatoria in quel punto all'angolo tra via Anzio e via Caduti senza croce dove sono stati registrati numerosi incidenti.