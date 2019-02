13.02.2019 h 13:20 commenti

Nuovo look per piazza della Libertà a Montemurlo, gradinate e spazio per la socializzazione

I lavori inizieranno lunedì 18 febbraio, verranno anche abbattute e poi sostituite le piante lato via Garibaldi, realizzati nuovi parcheggi. Nel 2019 inizieranno i lavori al campo sportivo e l'anno dopo via Montalese diventerà pedonale

Nuovo look per piazza della Libertà a Montemurlo, lunedì 18 febbraio inizieranno i lavori per la riqualificazione dello spazio davanti alla sala Banti che prevede la realizzazione di una gradinata per gli spettacoli e scale che degradano verso via Montalese, ampliamento anche per via Garibaldi e via Indipendenza mentre saranno abbattute e poi sostituite le piante a bordo piazza. I lavori dureranno fino ad agosto e saranno realizzati anche nuovi parcheggi. “Abbiamo previsto – ha spiegato il vice sindaco Simone Calmai – un cantiere il meno impattante possibile sia per i residenti, sia per le attività previste in questo spazio vitale per i montemurlesi. Il progetto rientra in una parte più generale del Piu che prevede la realizzazione di un unico spazio tra il campo sportivo e piazza della Libertà con la pedonalizzazione di un piccolo tratto di via Montalese, il costo di questi lavori è di 250 mila euro”.Nella piazza sarà utilizzata la stessa pietra in continuità con quello già presente davanti alla sala Banti, verrà mantenuta la posizione del palco, ma eliminato il parcheggio nell’area dove c’era l’edicola. “La piazza – ha spiegato Sara Tintori responsabile del progetto – manterrà la sua funzione sociale, prevediamo nuovi parcheggi, una piantumazione adeguata e anche la realizzazione della pista ciclabile in collegamento con il plesso scolastico”.Con il Piu, che prevede sette interventi tra cui quello del campo sportivo di piazza della Libertà e dell’asilo di Morecci, verranno investiti 3 milioni e 500 mila euro di cui 2 milioni e 100 di fondi europei. Nel 2019 cambierà la viabilità intorno al campo sportivo in previsione dei lavori che uniranno piazza della Libertà con la zona sportiva e renderanno pedonabile un tratto di Montalese.