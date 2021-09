16.09.2021 h 14:58 commenti

Nuovo look per il Terminale: poltrone nuove, installazioni nel cortile e uno sala dedicata a Giansanti

Uno spazio dedicato a Mario, lo storico programmatore morto nel 2019, ad accogliere gli spettatori anche un'installazione di Ignazio Fresu.La domenica mattina colazione al cinema e proiezione di un film in lingua originale

Riparte la stagione del cinema Terminale con una sala completamente rinnovata, a partire dalle poltrone, ma anche con “Colazione al cinema “ la nuova iniziativa della domenica mattina che ,oltre a brioche e cappuccino, propone un film in lingua originale.“In questi 18 mesi di pandemia – spiega Luigi Rivieri presidente della cooperativa Casa del Cinema – non ci siamo mai fermati e abbiamo gettato le basi per la ripartenza, puntando sull'offerta culturale e anche su un ambiente più accogliente”.Nel giardino d'ingresso, infatti, verrà ospitata un'istallazione “il sabato del villaggio” di Ignazio Fresu, mentre la saletta accanto al bar verrà intitolata a Mario Giansanti (storico programmatore e anima del cinema, scomparso nel 2019), per l'occasione l'artista Gustavo Maestre, ha realizzato un ritratto.La cooperativa Casa del cinema, oltre a presentare il nuovo Terminale festeggia anche i dieci anni dalla sua fondazione e il passaggio a Impresa sociale, forma giuridica che sottolinea ancora una volta come il fine non è il profitto ma la promozione della cultura. “Ad oggi abbiamo 120 soci privati e alcuni pubblici, fra cui Arci – continua Rivieri – che ci sostengono nel nostro cammino. Si è appena conclusa la stagione del cinema al Castello dell'Imperatore che è stata positiva, nonostante le tante difficoltà. Ora ripartiamo con quella invernale proponendo sempre una selezione di film adatti al nostro pubblico. Si comincia con quelli presentati a Cannes”. Nel piano di ristrutturazione dei locali, è stata anche presa in considerazione l'opportunità di affittate le stanze per eventi culturali e non solo. Il prossimo appuntamento, organizzato da Fare Arte è per il 21 settembre con una serata dedicata a Clara Calamai presenta da Federico Berti. Intanto continua la campagna di crowdfunding per l'acquisto delle nuove poltre, entro il 31 ottobre si deve raggiungere quota 5mila euro, ad oggi i contributi sono di oltre 3mila euro.