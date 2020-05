08.05.2020 h 12:11 commenti

Nuovo look per il giardino della scuola materna Papa Giovanni XXIII a Iolo

In corso il progetto di riqualificazione, atteso da tempo dalle famiglie. Il Comune ha approfittato del periodo di chiusura per effettuare le opere nel giardino scolastico

Quando sarà permesso il rientro a scuola i bambini della materna Papa Giovanni XXIII di via Saffi a Iolo troveranno una gradita sorpresa: un nuovo look per il giardino con nuovi giochi, manto erboso e piante per le zone di ombreggiatura.

Approfittando del periodo di chiusura infatti l'amministrazione comunale e Consiag Servizi stanno realizzando il progetto di riqualificazione dell'area, richiesto da molto tempo dalle famiglie e dalla scuola. Nel giardino erano stati infatti abbattuti per motivi di sicurezza 7 pini, che comunque non permettevano lo sviluppo del manto erboso creando ampie zone aride. In questi giorni sono in corso le nuove piantumazioni, con sistema di irrigazione automatizzato, e sono già stati messi i nuovi giochi con il relativo pavimento smorzacaduta, un gazebo e tavoli con panche. Entro la settimana sarà seminato il prato e sostituite le piante secche della siepe: "Siamo davvero soddisfatti di aver dato risposta ad un'esigenza che bambini e famiglie manifestavano da tempo" - commenta Cristina Sanzò, assessore alla Città curata. L'investimento è di 25mila euro.