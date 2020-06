04.06.2020 h 17:10 commenti

Nuovo look per il campo sportivo del Ciorniolo

I lavori, per un investimento di 110 mila euro, hanno consentito la riqualificazione dell’illuminazione del campo da calcio, della pista di atletica e delle altre aree destinate a vari sport

Un investimento del Comune di Vernio per circa 110 mila euro ha consentito di realizzare la nuova illuminazione dell’impianto sportivo del Ciorniolo. I lavori, eseguiti da Consiag Sevizi Comuni, ha permesso un ampio intervento di riqualificazione dell’illuminazione del campo da calcio, della pista di atletica e delle altre aree destinate a vari sport. “L’intervento- sottolinea il sindaco Giovanni Morganti - segna una vera e propria svolta per l’attività sportiva e per l’ambiente, quello del Ciorniolo è un impianto di buona qualità e ben curato: con la nuova illuminazione,che produce anche un notevole risparmio energetico, diventa un vero e proprio modello per il territorio”, .

Sono circa 150 gli atleti che si allenano e giocano le partite al Ciorniolo, sono organizzati nelle dieci squadre che fanno riferimento all’ASD Vernio e all’ASD Giovani Impavida Vernio (a quest’ultima è affidata la gestione della struttura).

“Il nuovo sistema di illuminazione permetterà di prolungare l’attività sportiva nel periodo invernale fino al tardo pomeriggio e alla sera, mentre in estate consentirà di giocare senza problemi le partite in notturna - sottolinea Daniele Lapini, presidente dell’ASD Giovani Impavida Vernio – la struttura, proprio per la sua buona qualità, è anche oggetto di richieste per partite da parte di squadre provenienti da fuori del territorio comunale”.

Consiag Servizi Comuni ha provveduto a rimuovere le vecchie lampade e a installare nuovi proiettori a tecnologia led (quattro per ciascuna torre), a verificare la stabilità delle torri faro rimuovendo le scalette, al rifacimento dei diversi quadri elettrici con la messa a norma di tutto l’impianto elettrico.

Il risparmio energetico non è di poco conto. A fronte del raddoppio dell’illuminazione del campo e delle altre aree la potenza installata è passata da 52 a 26,6 Kilowatt con un risparmio energetico di circa 19 mila kW/h annui. Per la realizzazione dell’impianto sono state utilizzate anche risorse ministeriali finalizzate all’efficientamento energetico.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

