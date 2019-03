06.03.2019 h 14:48 commenti

Nuovo look per i giardini di via Pomeria

Saranno completamente rifatti, è prevista anche la realizzazione di un prato e nuove piantumazioni. L'assessore Alessi: "Una richiesta che è venuta direttamente dai cittadini"

Sono partiti questa mattina 6 marzo, i lavori di riqualificazione dei giardini di via Pomeria, lato Cassero.

L'intervento, durerà circa un mese per un costo di quasi 45 mila euro, prevede la rimozione della vecchia pavimentazione fatta di asfalto e piccoli sassi e la sistemazione di una nuova con dei vialetti che condurranno all'ingresso del Cassero. Al termine del cantiere tutta la zona verrà piantumata, è prevista anche una parte a prato, oltre ad un impianto di irrigazione.

"Rispondiamo così alle esigenze di alcuni comitati spontanei di cittadini di via Pomeria e via Baldinucci - afferma l'assessore ai lavori pubblici Filippo Alessi - che avevano espresso giustamente la volontà di rendere dignità a quei giardini a ridosso delle mura storiche della città".







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus