Nuovo look per i giardini di Chiesanuova, una riqualificazione pensata fra Comune e residenti

La zona accanto al campo sportivo, gestito da Asd Chiesanuova1975, sarà delimitata da un cancello, arredato con nuove panchine e tavoli. Previsto anche un nuovo impianto di illuminazione. Il progetto è il frutto di un percorso partecipativo

Un'area verde a Chiesanuova accanto al campo sportivo di via Tirso, uno spazio per anni trascurato che, grazie a una collaborazione fra amministrazione comunale, società sportiva e cittadini, viene riqualificato e restituito ai residenti . “Un percorso partecipativo e di collaborazione – ha spiegato l'assessore alla città curata Cristina Sanzò- che ha portato a un patto di collaborazione. Sono certa che nasceranno iniziative interessanti”.L'area verde verrà delimitata da quella a parcheggio a uso dell'Asd Chiesanuova 1975, da un cancello e sarà attrezzata con panchine e tavoli, verranno anche rifatti i vialetti e l'illuminazione, in modo da favorire la socializzazione, come richiesto dai residenti. Il comitato locale ha chiesto anche la realizzazione di un'area di sgambatura che per ora però non è ancora prevista. Tra le richieste quella storica di sistemare invece l'area tra via Liliana Rossi e via Tirso destinata a parcheggi.( leggi ) “Siamo soddisfatti per la sistemazione dell'area verde- spiega Rita Biancalani portavoce dei comitati riuniti Chiesanuova – ma non bisogna dimenticare i parcheggi, un servizio che chiediamo da anni e che per ora resta bloccato”.