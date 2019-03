29.03.2019 h 14:48 commenti

Nuovo ingresso per Palazzo Pretorio, il progetto di Gae Aulenti è stato realizzato

Si accederà al Museo passando dalla fontana del Bacchino, nell'atrio oltre al book shop anche il punto informazioni turistiche. Spostata la sala della Spezieria e esposto il portone d'ingresso datato 1500 del Monte dei Pegni

Il progetto di Gae Aulenti per Palazzo Pretorio è diventato una realtà: l’ingresso è stato spostato davanti al Bacchino, sempre in piazza del Comune. Ma questa non è l’unica novità; l’atrio ospiterà il book shop e il punto informazioni turistiche, accessibili quindi senza pagare il biglietto, mentre il percorso museale subirà una piccola variazione per permettere l’accesso alla nuova spezieria dove è stato esposto anche il portone del Monte dei pegni datato 1500. I lavori sono costati 120 mila euro e comprendono anche la realizzazione di una sala conferenze attigua al book shop.

“Una nuova veste per il Palazzo – ha sottolineato l’assessore alla cultura Simone Mangani – a cui lavoravamo da tempo e ci ha permesso anche di riunire alcune funzioni e di rivedere l’intento piano terra”.

Tra i cambiamenti che da domani saranno sotto gli occhi dei visitatori anche una nuova location per l’antica spezieria collocata all’inizio del percorso davanti alla vecchia biglietteria. “Abbiamo mantenuto la disposizione del precedente allestimento con i vasi e gli armadi del Misericordia e Dolce – ha spiegato la Conservatrice del Museo Rita Jacopino – ma abbiamo anche aggiunto l’antico portale dei Monte dei Pegni che è stato completamente ristrutturato, purtroppo è andato perduto il cornicione di pietra serena”.

Nessun stravolgimento, invece, per i piani superiori.

Modifiche invece all’esterno del Palazzo dove i locali del punto informativo di piazza delle Bigonce verranno utilizzati dal negozio dell’Atipico che avrà l’ingresso su via Cairoli. “Una scelta necessaria – ha spiegato l’assessore al turismo Daniela Toccafondi – che ha portato un duplice beneficio: maggiore accessibilità per il punto informazioni e più spazio per il negozio che vende le specialità enogastronomiche del nostro territorio”.



