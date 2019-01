15.01.2019 h 09:46 commenti

Nuovo incontro con "Letture con le Bombette", protagonista Ottavio di Saint-Vincent di Landolfi

Appuntamento alle 21 di giovedì 17 gennaio nella sede della Confraternita Bombette del Dagomari, in via Canto alle tre gore. Protagonista il volume pubblicato per la prima volta nel 1958

Cambia l’orario ma non la formula. Giovedì 17 gennaio alle 21, e non alle 20, nuovo appuntamento con “Letture con le Bombette” per ritrovarsi dopo le feste e tornare a condividere una lettura appassionata, in questa occasione il volume di Tommaso Landolfi “Ottavio di Saint-Vincent”.

L’incontro, a ingresso libero, si svolge nella sede della Confraternita in via Canto alle tre gore e in sintonia con la stagione, offre ai partecipanti una degustazione di tisane, infusi, thè e pasticcini. Il racconto di Landolfi, che ha l’ingannevole leggerezza della favola, condensa le più segrete ossessioni dell’autore: i labirinti del destino, la vocazione al gioco e alla perdita, la nostra atroce sorte di fantasmi: «Ah, come non vedete che noi tutti veniamo dalla stessa noia e andiamo verso lo stesso nulla?». Ottavio di Saint-Vincent fu pubblicato per la prima volta in volume nel 1958. Nel corso della serata, come sempre aperta a tutti, soci e non, a chi già conosce il testo o l’autore e a chi è semplicemente curioso e desidera passare una serata in compagnia, verranno illustrati i progetti futuri della Confraternita, le nuove proposte e i prossimi appuntamenti in programma.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus