Nuovo inceneritore Gida, comitati all'attacco: "Vogliamo una valutazione d'impatto sanitario seria"

L'associazione Vas parte all'attacco dopo il documento pubblicato da Notizie di Prato sulle critiche che l'Asl ha rivolto a Gida per lo scarno quadro sanitario fornito in sede di valutazione d'impatto ambientale per il nuovo progetto per l'impianto di Baciacavallo

"Vogliamo una valutazione d'impatto sanitario seria che prenda in considerazione tutti gli aspetti necessari per la valutazione sanitaria del comprensorio, e non discorsi". Lo afferma l'associazione Vas di Prato in riferimento all'articolo pubblicato da Notizie di Prato sulle critiche che l'Asl ha rivolto a Gida per la documentazione sanitaria fornita nell'ambito della procedura per la valutazione d'impatto ambientale per il nuovo termovalorizzatore di fanghi a Baciacavallo ( LEGGI ).

"Rammentiamo - spiega il presidente Gianfranco Ciulli - che nel dicembre 2015 in un contraddittorio tecnico alla Provincia di Prato, alla presenza di tutti i soggetti istituzionali, i nostri tecnici-oncologhi evidenziarono come sulla base dei dati emessi da ASL e ISPO ritenuti allora validi (2005) la situazione non era così rosea come qualcuno voleva far apparire, tant’è che nessuno ha mai voluto controfirmare quel “verbale” corredato da documentazioni probatorie a supporto. Perciò questa volta vogliamo indagini serie e complete. Poi vedremo se questo territorio avrà la compatibilità e la sostenibilità per ospitare questo impianto".

Il dipartimento di prevenzione ha sottolineato che la documentazione fornita per descrivere il quadro sanitario, non è adeguata e che quindi va rifatta da capo con l'aiuto di un esperto. Musica per i cittadini della zona sud di Prato che da tempo chiedono chiarezza sul rischio tumori nella zona attorno all'impianto di Gida. "Facciamo presente - prosegue Ciulli - che già nel 2006/2007 avevamo richiesto una VIS (Valutazione Impatto Sanitario) a causa del manifestarsi del cancro al seno delle donne nelle zone di ricaduta del vecchio/attuale inceneritore. Ci fu risposto con una pseudo indagine epidemiologia tanto “pompata” dall’allora assessore Camilla Curcio, sui tumori al polmone dei maschi, nella zona “delle Fontanelle”, ovvero pere con mele. Successivamente scoprimmo che queste indagini furono fatte per corrispondenza e che solo il 30% aveva risposto alle domande formulate, siccome l’80% del 30% aveva detto che il problema era in remissione, tutto andava bene".

Infine l'associazione punto il dito contro la scelta di non demolire l'attuale inceneritore una volta che sarà dismesso, perchè legata solo alla volontà di risparmiare: "Il vecchio inceneritore va demolito e la zona va bonificata. - conclude Ciulli - Per questo gli Industriali lo vogliono come reperto storico. Sanno benissimo quali sono i costi previsti per la bonifica, e questo è pure il problema economico per cui la nuova infrastruttura non può essere costruita all’interno del “Macrolotto 1”, costa troppo."



