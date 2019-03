Gida ha davanti a sé un ostacolo da superare per ottenere il via libera della Regione al progetto di un nuovo termovalorizzatore con adeguamento impiantistico per le linee acqua e fanghi. Il parere dell'Asl. Al momento è tutt'altro che positivo. Nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale che è in corso, il dipartimento della prevenzione ci va giù pesante e definisce la documentazione fornita da Gida "non adeguata per contenuti e forma alla complessità delle vicende ambientali e sanitarie che si sono succedute nel corso degli anni in questa zona dove la sensibilità della popolazione e dei suoi rappresentanti richiederebbe la predisposizone di informazioni e spiegazioni chiare e basate sui migliori dati disponibili".

Una vera e propria tirata d'orecchie all'azienda di depurazione delle acque partecipata dal Comune e dagli Industriali, spesso contestata dai residenti sia per il cattivo odore che il rischio tumori. Accuse pesanti che avrebbero dovuto indurre i vertici di Gida ad approfondire meglio l'aspetto sanitario per essere "inattaccabili". Cosa che secondo l'Asl non è stata fatta. Nel proprio contributo istruttorio, la dottoressa Susanna Ricci, direttore della Ufc Igiene pubblica e della nutrizione, critica l'inserimento nell'allegato 10 (quello sui dati sanitari), di grafici e immagini scaricate dal sito Ars, "senza alcun commento sul significato rispetto al profilo di salute dei residenti nell'area pratese, peraltro con alcuni errori formali nelle legende delle figure". Le mancanze sottolineate da Asl non sono finite qui. I dati sanitari sono limitati alla mortalità e solo relativamente ad alcune cause. Mistero sul perchè di questa scelta. Nessuna informazione sull'incidenza o prevalenza dei tumori, disponibili su richiesta al registro regionale dei tumori di Ispro per gli anni fino al 2014, e riferimenti ai riusltati delle numerose e approfondite indagini epidemiologiche di Ispo e dell'Asl condotte tra il 2005 e il 2015 a Baciacavallo, alcune delle quali commissionate dalla stessa Gida.

La dottoressa Ricci chiede quindi di riformulare l'allegato 10 seguendo i criteri generali dei profili di salute comunali con il consiglio di farsi seguire da un professionista competente in materia.

Per il cattivo odore lo stesso contributo dell'Asl chiede anche di dettagliare meglio le fasi di trasferimento dei fanghi provenienti da altri impianti di depurazione, e di predisporre delle mitigazioni per le fasi di fermo del termovalorizzatore e dell'eventuale trasferimento all'esterno dei fanghi. Quanto alle emissioni, la dottoressa Ricci richiede espressamente l'accesso in quota per il prelievo dei campioni rispettando tutti gli standard di sicurezza su controllo e vie di esodo.

Quello dell'Asl è sicuramente il contributo più pesante di questa procedura di Via.

Gli altri sono relativamente più leggeri anche se comunque importanti. Dall'istruttoria della Direzione Ambiente ed Energia della Regione viene evidenziata l'opportunità di mantenere il regime autorizzativo Aia anche per il nuovo impianto, seppur sotto soglia, in modo da confermare gli adempimenti relativi al monitoraggio ambientale. In particolare, tutti gli enti (Arpat, Comune, Asl compresi) indicano una periodicità almeno quinquennale nell'area esterna del perimetro dell'impianto. Altre indicazioni tecniche riguardano il mantenimento delle alte temperature all'interno del bruciatore e gli impatti odorigeni, soprattutto quando il termovalorizzatore è spento e i fanghi disidratati vengono stoccati.

Per Arpat invece, Gida deve dettagliare meglio "le specifiche di input"dato che fognatura industriale, mista, conferimenti per fosse settiche confluiranno tutte nello stesso punto dell'impianto (portata e parametri). Arpat inoltre rinnova la richiesta già fatta lo scorso giugno relativamente al nuovo assetto fognario. In particolare chiede gli accordi con le aziende che useranno la fognatura industriale su tipo di reflui, limiti, portata, controllo e manutenzione della conduttura di collegamento con l'impianto di depurazione; gli accordi fra il gestore della fognatura e l'impianto su aspetti tecnici quali quantità e limiti dei reflui, rapporto massimo tra questi rispetto a quelli urbani.

Gida fa sapere che tali contributi "esigenti" sono una prassi e che è in attesa di essere convocata dalla Regione per un confronto aperto sul progetto anche alla luce di queste eccezioni a cui potrebbero seguire eventuali richieste di integrazione. Cosa che potrebbe essere fatta anche contestualmente alla conferenza dei servizi.

Infine una nota di colore. Dalla documentazione presentata, emerge che l'attuale inceneritore non sarà abbattuto una volta dismesso. L'idea è quello di tenerlo come "reperto industriale" anche se di storico ha ben poco.

E.B.