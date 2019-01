09.01.2019 h 08:57 commenti

Ancora chiusa la piscina di via Marradi, nuovo guasto all'impianto

A distanza di una settimana si è verificato ancora un problema. L'esasperazione dei corsisti che anche stamani non hanno potuto fare lezione

Ancora problemi tecnici alla piscina di via Marradi, dopo il dosaggio di cloro eccessivo che si è verificato la scorsa settimana con l'impossibilità di usare l vasca, questa mattina 9 gennaio l'impianto è nuovamente chiuso per un guasto.

“E' assurdo - commentano i corsisti – evidentemente questo impianto è ormai troppo vecchio. In una settimana due guasti è veramente troppo”. Questa volta sembra che il problema sia più serio e che i tempi per ripararlo siano più lunghi. “Giusto intervenire sui nuovi campi da calcio – commenta un nuotatore – ma sarebbe altrettanto importante garantire che gli impianti esistenti funzionino in modo corretto. In questa piscina per mesi lo spogliatoio nel seminterrato è rimasto chiuso, inoltre è una struttura piena di barriere architettoniche”.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus