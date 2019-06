06.06.2019 h 16:02 commenti

Nuovo direttore per l'ospedale Santo Stefano: Daniela Matarrese sostituisce Roberto Biagini

L'attuale direttore andrà a guidare il Santa Maria Annunziata insieme agli ospedali del Mugello e di Figline

E’ Daniela Matarrese, classe 1973, il nuovo direttore del presidio ospedaliero di Prato che dalle prossime settimane prenderà servizio al posto di Roberto Biagini. Matarrese è un dirigente medico della Ausl Toscana sud est di cui ha rivestito il ruolo di direttore della Rete Ospedaliera (13 stabilimenti ospedalieri) per poi essere nominata direttore di presidio dell’ospedale del Valdarno. Ancora prima, dal 2004 al 2013, è stata direttore della struttura Cord (Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale) e responsabile sanitario di vari dipartimenti tra cui quello di direzione sanitaria a Careggi.

“Assumo il nuovo incarico con impegno e volontà di innovazione – dichiara Daniela Matarrese - nella certezza di ritrovarmi in un importantissimo ospedale della Toscana”.

Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, Matarrese dal 2013 al 2015 è stata anche responsabile di settore in Regione Toscana per la programmazione e organizzazione delle cure che raccoglie settori che si occupano di ospedali, ambiti territoriali ed emergenza urgenza, impegnata nella gestione anche di importanti passaggi verso la creazione di nuovi modelli organizzativi sia per l’ospedale che per il territorio. Il cambio al vertice dell’ospedale Santo Stefano, porterà Roberto Biagini alla direzione del Santa Maria Annunziata, insieme a quello del Mugello e di Figline.