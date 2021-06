07.06.2021 h 15:16 commenti

Nuovo direttore generale a Confesercenti Prato: la presidenza ha eletto Ascanio Marradi

Dopo l'ingresso del nuovo presidente, Stefano Bonfanti, cambio della guardia anche alla direzione generale. Marradi ha rivestito diversi ruoli all'interno dell'associazione. Tra le priorità, nuovi servizi agli iscritti e l'ampliamento della base associativa

Ascanio Marradi è il nuovo direttore di Confesercenti Prato.

Carmignanese, 47 anni, laureato in Giurisprudenza,,ha ricoperto in Confesercenti il ruolo di coordinatore sindacale, è tuttora direttore dell’agenzia formativa Cescot Prato, è stato in passato membro di consigli di amministrazione di Asm e di aziende nel settore bancario. Il neo-direttore, nel suo discorso di insediamento, ha voluto ringraziare il presidente Stefano Bonfanti e i colleghi per la fiducia.

Tra i progetti a breve termine fissati da Marradi figurano l’allargamento della base associativa, l’ampliamento del ventaglio di servizi a disposizione dei soci, il presidio continuo e mirato del territorio.

«Abbiamo potenzialità straordinarie - ha detto Marradi - dobbiamo metterle in campo coinvolgendo anche i commercianti che non aderiscono all’associazione su temi specifici, facendo sentir loro la nostra presenza e vicinanza, migliorando la capacità di farci conoscere, far comprendere le iniziative per le attività del commercio, del turismo e dei servizi, migliorando la nostra capacità di informazione e l’immagine della Confesercenti».

La prima grande novità sarà l’attivazione del servizio di Agenzia per il lavoro.



