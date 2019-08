02.08.2019 h 17:54 commenti

Nuovo direttivo per i Giovani avvocati pratesi, presidente Giulia Marcheschi

La nuova squadra è pronta ad affrontare le sfide dei prossimi due anni e punta a costruire una comunità di giovani avvocato attiva e dinamica

L'Associazione giovani avvocati pratesi (Aiga) ha un nuovo direttivo. L'assemblea ha eletto presidente Giulia Marcheschi, tesoriere Arianna Ciracò, segretario Matteo Pica Alfieri. Gli altri consiglieri sono Leonardo Calistri, Edoardo Orlandi, Federica Palanghi, Carlotta Puliti, Tommaso Soldi e Christian Vannucchi. Il Collegio dei probiviri è formato dal presidente Maurizio Daneri affiancato da William Dispoto, Mariachiara Michelagnoli e Andrea Cautillo. Il nuovo direttivo resterà in carica per due anni. L'Aiga, che taglia il traguardo dei 30 anni di attività, punta a diventare il riferimento per tutti i giovani avvocati (età massima 45 anni). Impegno nella realizzazione di eventi formativi ma anche conviviali sarà la chiave per costruire una comunità di giovani avvocati attiva e dinamica. Prossimo appuntamento il Congresso nazionale di Messina nel corso del quale saranno eletti i nuovi vertici nazionali di Aiga.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus